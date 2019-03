15. März 2019, 22:01 Uhr Unterschleißheim Bühne für Raritäten

Bühne frei für Raritäten und Kuriositäten: Egal ob Dachbodenfunde, Erbstücke, Flohmarktschnäppchen oder Kunstwerke - auf der Raritätenbühne im Stadtmuseum Unterschleißheim begutachten Fachleute am Sonntag, 24. März, alle Stücke genauestens. Die Experten geben außerdem Tipps zur richtigen Lagerung, konservatorischen Behandlung sowie zu Ankaufsstellen und Verkaufsoptionen. Für die Zuschauer wird es spannend, ob es sich bei den gezeigten Stücken um wertvolle Schätze oder unverkäuflichen Krimskrams handelt. Ein besonderes Augenmerk der Raritätenbühne liegt diesmal auf Steinen, Mineralien, Fossilien sowie vor- und frühgeschichtlichen Steinwerkzeugen. Eintritt und Begutachtung sind frei. Für alle Objektbesitzer ist von 15 Uhr an Einlass, Zuschauer sind von 16.30 Uhr an willkommen. Eine Voranmeldung mit Fotos der Objekte per E-Mail an stadtmuseum@ush.bayern.de oder direkt im Stadtmuseum wird empfohlen.