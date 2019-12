Die Junge Union sammelt auch in diesem Jahr wieder Adventsbriefe für das Haus am Valentinspark in Unterschleißheim. Wer Senioren mit Gedichten, Bildern, Selbstgebasteltem oder ein paar netten Zeilen eine Freude machen möchte, kann die Briefe von Freitag, 6., bis Mittwoch, 18. Dezember, an vier Sammelstationen abgeben, die von der Jungen Union eingerichtet wurden: beim Therapieforum Negele, Lindenstraße 23, im Landgasthof Alter Wirt, Hauptstraße 36, in der Raiffeisenbank München-Nord, Bezirksstraße 46, oder in der Praxis Dr. Kiener, Siedlerstraße 86. Die Junge Union überreicht die Briefe dann an die Senioren im Haus am Valentinspark.