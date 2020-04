Frauen wollen manchmal lieber unter sich sein, auch in der Sauna (hier ein Foto aus Neuharlingersiel). In Unterschleißheim ist die Damensauna nur alle 14 Tage geöffnet, das ist vielen Frauen laut Umfrage zu wenig.

Ein starkes Argument führt Jolanta Wrobel (ÖDP) am Schluss ihres Antrags auf: Unterschleißheim habe schon öfter Investitionen getätigt, die nur kleinen oder speziellen Gruppen zugute kämen, etwa die Skater-Anlage, die hauptsächlich von jungen Männern genutzt werde. "Es gibt also keinen Grund, nicht auch den Frauen wöchentlich eine entspannte Sauna-Zeit zu ermöglichen." Deswegen möchte sie den zweiwöchigen Turnus der Damen-Sauna in einen wöchentlichen umwandeln, so wie es vor der Sanierung des Aquariush war.

Wrobel ist nur noch wenige Tage als Stadträtin aktiv, für die ÖDP sitzt künftig nur noch Bernd Knatz im Stadtrat. Aber wie gewohnt hat sie sich gründlich mit der Materie vertraut gemacht. "Ich war zum ersten Mal in meinem Leben in der Sauna", sagt sie, es sei sehr familiär zugegangen. So weiß sie aber auch, wovon sie spricht. Sie hatte zuvor einige Beschwerden von Besucherinnen gehört, die bedauerten, dass die Damen-Sauna nicht wöchentlich angeboten wird. Eine der Frauen brachte ihr nach einem Besuch auf Anhieb eine Liste mit 40 Unterschriften mit. Danach stellte sich Wrobel selbst vor das Aquariush und befragte Besucherinnen. Die deutliche Tendenz: "Die große Mehrheit der Besucherinnen bedauert die Entscheidung der Stadtwerke, die Damen-Sauna-Zeiten nach dem Ausbau zu verkürzen." Wrobel hat nachgerechnet: Auch ohne Corona hätte es im ersten Halbjahr 2020 nur an zehn Tagen das reine Frauenangebot gegeben.

Aus den Gesprächen weiß sie, dass es viele Gründe gibt, warum Frauen unter sich bleiben wollen. Kulturelle, religiöse, aber auch ein den Frauen eigenes Schamgefühl, wie Wrobel sagt, weshalb es ihnen lieber sei, nach einer Operation oder einer Schwangerschaft nur unter Geschlechtsgenossinnen zu sein. Der wirtschaftliche Aspekt sollte bei der Entscheidung nicht ausschlaggebend sein, fordert sie und fügt Zahlen vom letzten Halbjahr 2019 an. Die Damensauna war demnach sehr gut frequentiert und das, obwohl das Schwimmbecken nach 16 Uhr nicht benutzt werden kann. Wrobel schreibt dazu im Antrag, die Zahlen sprächen eine deutliche Sprache: "Die besagt: Mehr Damen-Sauna."

Wenn auch noch in der Umgebung das Saunaangebot für Frauen verkürzt würde, wie es im Stadtrat behauptet wurde, dann, so Wrobel, könnte das Aquariush auch noch Kundinnen aus anderen Kommunen gewinnen. Vorausgesetzt, der Antrag findet eine Mehrheit. Dazu fordert Wrobel "aufgrund der geschlechtsspezifischen Problematik" sollte die Entscheidung im Stadtrat und nicht im Werkausschuss fallen, wo aktuell nur eine Frau und zehn Männer sitzen.