10. Juli 2019, 22:03 Uhr Unterschleißheim Bläsersound unter freiem Himmel

Im vergangenen Jahr hat die Stadtkapelle Unterschleißheim ihr 40-jähriges Bestehen mit einer ganzen Reihe von Konzerten gefeiert. Aber auch heuer ist die 1978 gegründete Institution musikalisch nicht untätig. Nach dem Auftritt bei der Serenade im Valentinspark vergangene Woche spielt sie an diesem Samstag, 13. Juli, auf dem Rathausplatz. Dort stehen neben konzertanten Märschen und Polken sowie Werken für sinfonische Blasmusik mit "Fluch der Karibik" und "The Mask of Zorro" auch zwei Filmmusikstücke auf dem Programm. Einen Ausflug in die Rockmusik wird es dank eines Medleys aus Hits von Toto ebenfalls geben. Das Open Air auf dem Rathausplatz beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Bei Regen wird in das Bürgerhaus ausgewichen.