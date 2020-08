Schausteller, die gerne beim hoffentlich wieder stattfindenden Lohhofer Volksfest vom 21. bis 30. Mai 2021 dabei sein möchten, können sich von Montag, 31. August, an bei der Stadt bewerben. Die Bewerbungsfrist endet am 18. Oktober. Die Stadt teilt mit, dass man sehr traurig angesichts der Absage war. "Umso mehr lenken wir nun unsere Energie in die Vorbereitungen für das kommende Jahr mit zehn ausgelassenen Volksfesttagen", so zu lesen auf der Homepage. Das Warten auf das Fest kann man sich mit dem Genuss des trotz allem eigens kreierten Festbieres der Crew Republic Brewery vertreiben, das im Handel erhältlich ist.