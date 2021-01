Plötzlich Homeoffice, Kurzarbeit, Spagat zwischen Arbeit und Kinderbetreuung, finanzielle Sorgen, Ängste und Befürchtungen. Das alles und noch viel mehr bringt die Corona-Pandemie mit sich - die Folgen können sehr belastend sein. Wer Gesprächsbedarf hat, kann sich bei den Fachleuten der sozialpsychiatrischen Dienste der Caritas Schleißheim-Garching beraten lassen, persönlich unter Einhaltung der Hygienevorschriften in Unterschleißheim, Im Klosterfeld 14 b, oder telefonisch, per Mail und per Video-Chat. Die Sozialpädagogen und Psychologen bieten auch anonyme Sprechstunden an. Eine Kontaktaufnahme ist per E-Mail an spdi-schleissheim-garching@caritasmuenchen.de oder unter Telefon 089/32 18 32 31 (Öffnungszeiten: von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 Uhr, montags und dienstags zusätzlich von 14 bis 16 Uhr sowie mittwochs und donnerstags von 14 bis 15 Uhr).