Korrekter Umgang mit dem eigenen Hund wird in Unterschleißheim jetzt bares Geld wert. Wer der Stadtkasse künftig einen "Hundeführerschein" vorlegt, wird drei Jahre von der Hundesteuer befreit. Dahinter stecke "die Hoffnung, dass viele noch bessere Hundehalter werden", umschrieb es Bürgermeister Christoph Böck (SPD). In Unterschleißheim sind aktuell rund 1000 Hunde amtlich registriert. Die Stadtverwaltung meldet "immer häufiger Beschwerden von Bürgern, die sich von Hunden in Unterschleißheim in irgendeiner Art und Weise belästigt fühlen", so Böck. Die Motivation zum "Hundeführerschein" solle daher "einen Anreiz für ein besseres Miteinander schaffen".

Der sogenannte "Hundeführerschein" ist ein - allerdings nicht definierter oder geschützter - Befähigungsnachweis für Hundehalter. Er soll bescheinigen, dass der Halter seinen Hund im Alltag so unter Kontrolle habe, dass von diesem weder Menschen noch andere Tiere gefährdet würden. In Theorie, Praxis und mit einer Prüfung werde bei den Attesten, die von der Stadt akzeptiert werden, "auf ein angemessenes, rücksichtsvolles Auftreten des Hundehalters mit seinem Hund in der Öffentlichkeit und in Alltagssituationen Wert gelegt".

Der ursprüngliche Vorschlag, mit dem "Hundeführerschein" zwei Jahre Hundesteuer im Gegenwert von 100 Euro erlassen, "wird keinen Hund hinter dem Ofen hervorlocken", griff Theo Pregler im Hauptausschuss des Stadtrats zu einer naheliegenden Metapher. Friedrich Kiener unkte, dass man mit dem Benimmkurs "das Hauptproblem der Hundehinterlassenschaften nicht erreichen" werde. Böck fand jedoch, dass sich die Lage mit den Hundehäufchen "schon deutlich verbessert" habe. Einmütig beschloss der Ausschuss den Versuch, erhöhte den Anreiz jedoch auf drei Jahre Steuerbefreiung mit Gegenwert von 150 Euro.