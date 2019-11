Die Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart gehört zu den populärsten Werken der Musikgeschichte. Nun bringt das Freie Landestheater Bayern einen urbayerischen Papageno auf die Bühne. Die Zauberflöte erzählt vom Fürstensohn Tamino, der Pamina, die Tochter der Königin der Nacht, aus Sarastros Sonnentempel befreien will. An seiner Seite der Vogelfänger Papageno, der sich nichts sehnlicher als eine Papagena wünscht. Bald schon treffen sie in Sarastros Reich ein, und ihre bisherige Vorstellungen von Gut und Böse geraten ins Wanken. Das Landestheater zeigt die Oper mit großer Besetzung in einer mitreißenden Inszenierung. Die Aufführung dauert 160 Minuten und ist für Kinder von sechs Jahren an geeignet. Karten für die Vorstellung am Sonntag, 1. Dezember, von 18 Uhr an im Bürgerhaus Unterschleißheim kosten 24 Euro, für Kinder bis 14 Jahre die Hälfte. Sie sind im Ticket-Shop Unterschleißheim, Rathausplatz 1, Telefon 089 /310 09 200, E-Mail: ticketshop@ush.bayern.de erhältlich.