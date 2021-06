Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Die Freude war im Februar 2019 groß: Eltern und Kinder vom Caritas-Hort in Unterschleißheim, an dem Schüler aus sechs Schulen an nachmittags betreut werden, hatten sich an Bürgermeister Christoph Böck (SPD) gewandt, weil es in den Räumen sehr eng zuging. Und der Rathauschef hatte sein Verständnis geäußert und zugesagt, baldmöglichst Abhilfe zu schaffen. Die Stadt werde ein dreigeschossiges Gebäude errichten, das zum Schuljahr 2020 bezugsfertig sein werde, verkündete er. Doch die Erwartungen wurden enttäuscht. Der Bau ist halb fertig. Am Donnerstagabend machte Elternbeirätin Heidi Weber im Stadtrat ihrer Enttäuschung Luft: Kinder hätten keine Lobby, sagte sie. "Man spürt das immer mehr."

Dieser Satz ist so oder ähnlich derzeit oft zu hören und bezieht sich dann meist auf die Zumutungen der Corona-Pandemie, die vor allem Kinder und Jugendliche treffen. Doch Weber meinte damit den Hortbau, der in ihren Augen nicht wie gewünscht vorangetrieben wird. Das Gebäude neben der Ganghoferschule sollte laut Rathaus im Sommer 2021 fertig werden. Doch stattdessen, so sagte Weber, stehe es seit Wochen und Monaten im Rohbau da. Nur notdürftig sei es abgesichert, Wasser dringe ein. Webers Vortrag zeigte Wirkung bei Bürgermeister und Stadträten, auch weil sie erzählte, wie groß die Enttäuschung gerade bei den Kindern wie etwa ihrem Sohn sei. Der erlebe gerade, dass Demokratie nicht immer funktioniere, sagte Weber.

Bürgermeister Böck räumte ein, dass es auf der Baustelle "nicht gut läuft". Aber er nahm die Stadt in Schutz. Fast jeden Monat beschäftige sich der Stadtrat damit. "Ich frage jede Woche nach: Wo stehen wir?", versicherte er. Am Mittwoch verschickte das Rathaus eine Auflistung des Projektfortschritts. Demnach gab es eine Bauverzögerung bereits mit der ersten Ausschreibung für den Holzbau, weil Angebote deutlich von der Kostenschätzung abgewichen seien. Eine Neuausschreibung sei erfolgt - und trotz erneut hoher Forderungen habe man das Projekt vergeben. Derzeit prüfe die Stadt rechtlich, warum die Arbeiten für den ersten Bauabschnitt und den zweiten Bauabschnitt nach der Erteilung des Zuschlags nicht wie vereinbart ausgeführt worden seien. Eine nachvollziehbare Erklärung des beauftragten Unternehmens stehe aus. "Es sind Umstände, die wir nicht verschuldet haben", so Böck.

Der Caritas-Hort wurde über die Jahre immer wieder erweitert. Drei Gebäude an der Hans-Carossa-Straße nutzt er mittlerweile. Die Stadt teilte am Mittwoch mit, der Hortbau werde nun planmäßig wohl vorankommen. Alle Arbeiten seien vergeben. In der Stadtratsitzung am Donnerstag sagte Böck, er rechne frühestens Anfang 2022 mit einem Bezug.

Dabei hatte die Stadt Unterschleißheim eigentlich schon vor, für Kinder viel Geld in die Hand zu nehmen. Der Hortbau ist ein zentrales Projekt. Zunächst mit Kosten in Höhe von 3,5 Millionen Euro veranschlagt, wird die Investition immer größer. Zuletzt war von acht Millionen Euro die Rede, Böck sprach nun sogar aufgrund von Kostensteigerungen von bis zu zehn Millionen Euro. Doch manches kommt nicht so voran wie erhofft. So hat die Stadt auch den Neubau der Michael-Ende-Schule kurz vor Beginn abgeblasen. Dort waren sogar Ausgaben von 70 Millionen Euro geplant, was angesichts der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Steuerausfälle nun überdacht wird. Beim Hort sahen sich die Leitung und der Elternbeirat zuletzt oft mit Sparappellen konfrontiert, während auf der Baustelle die Arbeiten ruhten. Ein Problem war wohl auch, dass zwar im Rathaus und beim Hort viel über das Projekt geredet, aber miteinander wenig gesprochen wurde. Böck kündigte eine Informationsoffensive an. Noch vor den Sommerferien soll es einen Termin mit Architekten an der Baustelle geben, damit Kinder und Eltern über das Vorgehen Bescheid wüssten.