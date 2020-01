Für den Neubau eines Kinderhorts bei der Grundschule an der Ganghoferstraße hat der Stadtrat nun eine modifizierte Planung auf den Weg gebracht. Anstelle des bestehenden Modulbaus wird in Holzständerbauweise ein Kinderhort unter Trägerschaft der Caritas mit neun Gruppen entstehen. Erwartet werden Kosten von acht Millionen Euro. Für den steigenden Platzbedarf sollte zunächst das bestehende Haus aufgestockt werden. Weil dies statisch nicht möglich ist, hatte der Stadtrat im Sommer den Neubau beschlossen. In das Modulgebäude des bisherigen Hortes wird künftig die Mittagsbetreuung der Nachbarschaftshilfe einziehen. Die neuen Gruppenräume sollen gleichmäßig auf die drei Geschosse verteilt werden, zudem entstehen ein teilbarer Bewegungsraum, eine Kinderküche und ein Werkraum. Diese Modifikationen verursachen Mehrkosten von 200 000 Euro, die der Stadtrat einstimmig billigte. Die Bauarbeiten starten Anfang März, der Hort soll im September eröffnen.