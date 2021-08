Die Gastronomiemarke der IWL gGmbH, Werkstätten für Menschen mit Behinderung, ist für ihr Betriebsrestaurant im Unterschleißheimer Unternehmen MSD Animal Health mit dem Signet "Bayern barrierefrei" ausgezeichnet worden. Das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales vergibt das Signet als Zeichen der Anerkennung für Organisationen und Firmen, die konkrete, beachtliche Beiträge zur Barrierefreiheit in Bayern leisten und so Barrieren abbauen. Die Firma Iwentcasino arbeitet seit 2007 in der Gemeinschaftsverpflegung und betreibt diverse Betriebsrestaurants und Schulkantinen, in denen Menschen mit und ohne Behinderung Hand in Hand arbeiten. In Unterschleißheim versorgt der Caterer die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule und des Carl-Orff-Gymnasiums täglich mit gesunden Mahlzeiten. Als Eventcaterer belieferte "Iwentcasino" diverse städtische Veranstaltungen. MSD hat erst kürzlich seine Kantine umgebaut und behindertengerecht gestaltet, sodass beste Voraussetzungen geschaffen wurden, Inklusion und Barrierefreiheit mit Iwentcasino umzusetzen.