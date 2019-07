28. Juli 2019, 21:33 Uhr Unterschleißheim Bademode in der Klawotte

Die Klawotte Unterschleißheim geht in den Endspurt vor der Sommerpause: Das Awo-Gebrauchtwarenhaus hat noch bis Freitag, 9. August, geöffnet und geht dann in die Ferien. Nachdem es schon in den vergangenen Wochen wuselig und ambitioniert zuging bei der Schnäppchenjagd in der Klawotte Unterschleißheim, wird das Einkaufsangebot - gute Produkte zu kleinen Preisen - noch zwei Wochen während der Sommerferien fortgesetzt. Im Sortiment sind dieses Jahr auch Bademoden für Männer, Frauen und Kinder. Mit Beginn der Ferien gibt es allerdings eine Kollektionsumstellung, was die Spenden angeht: Es wird nur noch Herbst- und Winter-Ware angenommen. Geöffnet ist die Klawotte dienstags von 9 bis 13 und 14 bis 17 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 13 und freitags von 13 bis 17 Uhr.