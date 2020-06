AWO in neuen Räumen

Die AWO-Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche in Unterschleißheim-Lohhof ist umgezogen. Die Räume an der Carl-von-Linde-Straße 40 sind neu, aber die Adresse und Telefonnummer bleiben gleich. Die Beratungsstelle unterstützt bei Problemen, die während der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie im Alltag und Zusammenleben von Familien entstehen können. Persönliche Termine sind wieder möglich, auch Beratung am Telefon oder auf einem Spaziergang werden angeboten. Telefon: 089/310 66 45, www.eb-unterschleißheim.awo-obb.de.