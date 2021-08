Bei einem starken Regen im Juli ist in die Aussegnungshalle am Friedhof an der Nelkenstraße Wasser eingedrungen. 2020 war die Halle bereits wegen Lecks auf der Flachdachfläche untersucht worden. Dabei stellte sich heraus, dass eine einfache Reparatur des Dachs aufgrund seines Alters nicht mehr angeraten ist. Die unverzüglich angesetzte Sanierung wurde aber vom Stadtrat zur Haushaltskonsolidierung auf 2022 verschoben. Nach dem Starkregen im Juli musste für 1400 Euro der Bodenaufbau getrocknet werden. Für die gesamte Sanierung sind 175 000 Euro vorgesehen.