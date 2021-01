Die Stadt Unterschleißheim verzichtet darauf, in Verbindung mit dem Ausbau der A 92 die Brücken im Bereich des Furtwegs und der Birkhahnstraße zu verbreitern. Das hat der Stadtrat mehrheitlich beschlossen. Damit spart sich die Stadt 1,1 Millionen Euro, verzichtet aber im Gegenzug auf eine bessere Anbindung des Ortsteils Riedmoos. Letzteres stieß von Seiten der CSU auf Kritik. Fraktionschef Stefan Krimmer findet, dass es "gut investiertes Geld" wäre, jetzt die Gelegenheit zu nutzen, um die Straßenanbindung auszubauen. "Jeder, der die Straße regelmäßig nutzt, weiß um die Notwendigkeit", sagte er. Manfred Riederle (FDP) sprach von einer Investition in die Zukunft und regte zudem an, auch Lärmschutz auf den Brückenbauwerken vorzusehen. Außer für landwirtschaftliche Fahrzeuge sei auch der Rettungsdienst auf eine ausreichend breite Straße angewiesen. Bernd Knatz (ÖDP) dagegen fand, dass man sich bei einer "solchen überflüssigen Investition" wirklich Fragen gefallen lassen müsste, wenn man an anderer Stelle an Sinnvollem spare. Der Furtweg sei jetzt als Fahrradstraße ausgewiesen, eine Verbreiterung bringe nichts.