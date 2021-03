Mitten in der Corona-Pandemie hat Michael Kornherr mit Familie und Freunden einen Verein ins Leben gerufen, der gemeinsame Aktivitäten initiieren will. Ungewöhnlich? Keineswegs, findet der Mathelehrer

Von Magdalena Scheck, Unterschleißheim

"Wir leben in einer Zeit, in der Kinder und Jugendliche - zum Teil auch Erwachsene - immer mehr dazu neigen, ihre Freizeit nicht mehr sinnvoll und kreativ zu gestalten, sondern abzustumpfen, Medien zu konsumieren, Dinge zu machen, die sich auf Psyche und Geist eher negativ auswirken", sagt Michael Kornherr aus Unterschleißheim. Um sinnvolle Freizeitbeschäftigungen für Jugendliche und junge Erwachsene zu schaffen, hat der Mathelehrer mit Hilfe seiner Familie und Freunden mitten in der Corona-Pandemie den gemeinnützigen Verein "Gestalten Begeistern Unterschleißheim" ins Leben gerufen.

Es ist natürlich eine ungewöhnliche Entscheidung einen Verein zu gründen in einer Zeit, in der die Menschen aus Sorge vor Infektionen vereinzeln und zu Hause sitzen. Und dann noch einen, der gemeinschaftliche Aktionen organisiert und dessen Anliegen es ist, Menschen zusammenzubringen. Doch die Idee wurde geboren, als vom Coronavirus noch niemand etwas ahnte, erklärt Kornherr. Seit Jahrzehnten organisiert der Unterschleißheimer gemeinsam mit seiner Frau und befreundeten Familien Freizeitaktivitäten. Er mache das einfach aus "Spaß an der Freude", sagt der Mittfünfziger. Seine vier Söhne, die mittlerweile im Alter von 20 bis 27 Jahren selbst erwachsen sind, haben die Begeisterung für gemeinsame Aktionen, Ausflüge oder Spiele übernommen.

Die Familie plante bisher Spielenachmittage, Freizeitparkbesuche oder ihre bekannte Halloween-Installation, bei der sie ihre Garage in ein Gruselhaus verwandelten, für Freunde, Bekannte und Interessierte. Mit der Gründung des ehrenamtlichen Vereins wurde ihr Hobby jetzt auf eine neue, eher offizielle Ebene gehoben. Dass dies genau in der Corona-Pandemie passierte, war dann doch nicht ganz Zufall. Schließlich hätten die Mitglieder während des Lockdowns mehr Zeit gefunden, sich intensiver mit der Thematik auseinanderzusetzen, sagt Kornherr. "Eine Vereinsgründung passiert nicht an einem Tag", sagt er. Eine Satzung musste erstellt werden, es liefen Kosten auf, ein Vorstand musste gewählt werden. Der Prozess sei sehr zeitaufwendig gewesen. Den Vorstand bilden Michael Kornherr und seine Söhne Raphael und Lukas, alle anstehenden Aktionen werden jedoch in größerer Runde mit den weiteren Mitgliedern besprochen, so Kornherr.

Durch die Pandemie können momentan nur Online-Aktivitäten wie Spieleabende stattfinden, der Verein plant aber schon fleißig für die Zeit nach dem Lockdown. Fest steht, dass es weitere Brettspielnachmittage und -turniere, mindestens einen Ausflug in den Skyline-Park, einen Beitrag zur Aktion "Schöner Ferientag" in Unterschleißheim sowie wieder die jährliche Halloween-Installation geben wird. Diese soll, soweit es die Pandemie zulässt, in diesem Jahr an zwei Tagen stattfinden und somit mehr Menschen begeistern können. Denn in den vergangenen Jahren war die Aktion der Familie Kornherr sehr beliebt. "Die Leute haben sogar bis zu eineinhalb Stunden gewartet, um sich das anzusehen", erinnert sich der Familienvater. Generell richten sich die Angebote hauptsächlich an Jugendliche und junge Erwachsene, doch es soll jede Generation miteinbezogen werden. Beispielsweise könnten für Kinder Bastelnachmittage oder Kinderschminken, für Senioren Grillfeste oder Kaffeekränzchen organisiert werden.

Dabei ist aber nicht alles nur eine große Gaudi - die angebotenen Aktivitäten werden überlegt und mit pädagogischem Hintergrund ausgewählt. "Es gibt viele Möglichkeiten, Freizeit kreativ zu gestalten", weiß Michael Kornherr: "Sich an der frischen Luft bewegen, Musik machen, Fahrten organisieren oder kreativer Denksport - das sind wichtige Beschäftigungen, die wir vorantreiben wollen." Entscheidend ist laut dem Vereinsvorsitzenden auch, dass Menschen nicht nur konsumieren, sondern gemeinsam Aktivitäten entwerfen und auf die Beine stellen. Deshalb darf auch jeder oder jede Interessierte - egal ob jung oder alt, aus Unterschleißheim oder der Umgebung - an den Aktionen des Vereins Gestalten Begeistern Unterschleißheim e.V. mitwirken. Wer dem Verein als Mitglied beitreten möchte, sei jedoch näher am Geschehen, könne an der Planung teilhaben und werde bei Aktivitäten mit begrenzter Teilnehmerzahl bevorzugt. Unterstützt wird das Projekt mittlerweile von zwölf Mitgliedern, darunter auch Unterschleißheims Bürgermeister Christoph Böck (SPD) und sein Stellvertreter Tino Schlagintweit (Grüne).