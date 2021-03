Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Absagen, Schließungen und viele offene Fragen, wie es mit der Corona-Pandemie weitergeht: Der Job von Kulturamtsleiterin Daniela Benker in Unterschleißheim ist derzeit alles andere als vergnügungssteuerpflichtig. Als "trostlos" bezeichnete sie zuletzt im Kulturausschuss des Stadtrats die aktuelle Situation. Die Möglichkeiten einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs hingen vollständig vom Erfolg der Impfkampagne ab. Mit Planungen für das Jahr 2021 hält man sich beim Forum Unterschleißheim derzeit zurück. Ein Programmheft wird es vorerst nicht geben. Vor allem an Open-Air-Veranstaltungen im Sommer wird gedacht. Auch will man die Auszeit für neue Ideen nutzen.

Einiges befindet sich in der Stadt zurzeit sowieso gerade im Umbruch. Der Festsaal am Rathaus wurde saniert, das Ballhaus-Forum ist eine Großbaustelle. Die Künstlerin arbeitet in ihrer Werkstatt an der Ausgestaltung des Gedenkorts für die Zwangsarbeiter, die in der Flachsröste Lohhof während der NS-Zeit geknechtet wurden. Und auch das neue Stadtmuseum nimmt Gestalt an. Die Maler haben den Räumen der früheren Hausmeisterwohnung am Rathausplatz mittlerweile eine neue Farbgebung verpasst, die Museumsleiter Stephan Bachter mehr als hoffnungsfroh stimmen, dort ein Museum mit Anspruch schaffen zu können. Alte Türrahmen wurden herausgerissen, was laut Kulturamtsleiterin Benker die Wirkung der Räume verändert und neue Perspektiven geöffnet hat. Einer der wenigen Termine, die aktuell im Kulturbereich stehen, ist der 29. Juni. An dem Tag soll das neue Stadtmuseum eröffnet werden. Darauf, sagte dessen Leiter Bachter, arbeite man hin.

Ansonsten herrschen Vorsicht und Zurückhaltung vor. Es soll nicht wieder etwas angekündigt und angeschoben werden, was dann durch die Pandemie-Entwicklung nicht umsetzbar sei. Benker sagte, einen neuerlicher Ticketverkauf, der wieder rückgängig gemacht werden müsse, solle es nicht geben. Als einen Erfolg sieht man im Rathaus an, dass seit dem 3. Juni vorigen Jahres insgesamt 17 Veranstaltungen als Online-Stream haben angeboten werden können. Mehr als 2000 Personen hätten sich für diese Veranstaltungen angemeldet. Und mehr als 9000 hätten zumindest kurz bei dem einen oder anderen Angebot vorbeigeschaut. Es gab etwa Kindertheater und Marionettentheater. Am meisten Aufmerksamkeit fand das Lichtblicke-Konzert mit mehr als 2000 Aufrufen und das Konzert der Unterschleißheimer Rock-, Soul- und Pop-Coverband Ruhestö(h)rung mit mehr als 1000 Klicks.

Ausbauen möchte man das aber im Kulturamt nicht. Benker zufolge ist eine Bezahlfunktion nur schwer umzusetzen, weil das Forum keine eigene Homepage habe, ohne die ein Webshop nicht zu betreiben sei. Das Angebot an hochwertigen gestreamten Kulturangeboten sei groß und vieles im Netz eben leicht zugänglich. Benker kündigte an, über Neuerungen beim Abonnement nachzudenken und auch bei der Preisgestaltung der Kulturangebote. Man wolle aus der "Not eine Tugend" machen und jetzt die Zeit nutzen. Aufnehmen will man im Kulturamt die Anregungen von Manfred Riederle (FDP), der sagte, die Kulturangebote sollten auch über die künftige Stadt-App an die Menschen herangetragen werden. Druckkosten für Programme könnten so entfallen. Er warnte aber zugleich davor, die ältere Generation, die mit der Technik nicht vertraut sei, zu brüskieren. Volkshochschule und Stadtbibliothek könnten Senioren mit Angeboten Hilfestellung leisten.