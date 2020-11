Bis es das digitale Rathaus in Unterschleißheim gibt, das einem den Gang aufs Amt erspart, kann es noch dauern. Alleine schon, weil der unkomplizierte Einsatz einer digitalen Unterschrift bisher nicht geregelt ist. Immerhin kann man mit Hilfe der Authentifizierungs-Möglichkeiten des neuen Personalausweises oder mit einem Passwort ein Bürgerkonto einrichten und Behördenleistungen in Anspruch nehmen. Niederschwellig ist das Angebot, mit Hilfe der Stadt an W-Lan-Hotspots online zu gehen. Das gibt es am Rathaus, Feuerwehrhaus, am Freizeitbad Aquariush, an der Musikschule und der Bibliothek. Weitere frei zugängliche Hotspots sollen entstehen: etwa am Sporttreff, in der Mehrzweckhalle, am Stadion und Valentinspark. belo

Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Bürger können in Unterschleißheim online eine Meldebestätigung beantragen. Sie können am Laptop ihre Kinder für einen Kindergartenplatz anmelden. Und schon seit 2014 führt die Stadtverwaltung eine elektronische Einwohnerakte. Auch sonst hat die Stadt, die sich selbst neudeutsch als Innovative Community (ICU) bezeichnet, bis hin zur Abfall-App einiges unternommen, um die Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen. Doch koordiniert ist das bisher nicht. Nun soll auf einen Antrag der FDP hin ein Digitalisierungskonzept erstellt und zudem ein Digitalisierungsbeauftragter angestellt werden, der Stadt und Bürger in die Zukunft führt.

Es ist für eine Kommune ein "sehr weites Feld", wie die Rathausverwaltung selbst in einer Analyse des bisher Erreichten beschreibt. Es beginnt mit dem E-Government, also der Bereitstellung von Behördendienstleistungen auf elektronischem Weg und endet nicht mit einer weitgehend digital geführten Verwaltung. Auch der Breitbandausbau gehört zu den Handlungsfeldern wie das Bestreben, an möglichst vielen Orten freien Zugang zu W-Lan zu ermöglichen; dazu kommen so genannte Smart-City-Projekte, wie die vernetzte Darstellung der Luftqualität in den verschiedenen Gemeinden der Nordallianz. Wer will, kann alleine in Unterschleißheim an acht Messstellen online nahezu live verfolgen, wie es um den Ozongehalt oder die Feinstaubbelastung bestellt ist. Acht Mikrogramm waren es zum Beispiel am 17. November, 11.25 Uhr, an der Le-Cres-Brücke.

Das schaut sich natürlich kaum jemand so genau an. Viele Bürger wissen nichts davon, so wie von manch anderem digitalem Angebot. Auch über die Defizite bei der Digitalisierung hat man im Unterschleißheimer Rathaus mehr eine Ahnung als Gewissheit, weil diese bisher nicht koordiniert angegangen worden ist. Es habe technisch bedingt von Bereich zu Bereich Fortschritte gegeben, fasst das Rathaus zusammen, aber kein bereichsübergreifendes einheitliches Vorgehen. Vor diesem Hintergrund kam die Aussicht auf ein umfassendes Konzept letztens im Stadtrat gut an. Manfred Riederle (FDP), der ein solches vor etwa einem Jahr gefordert hatte, begrüßte die vorgelegte Analyse, die dafür als Grundlage dienen soll. Es handle sich um eine "Mammutaufgabe", sagte er. Bürgermeister Christoph Böck (SPD) erklärte, es werde notwendig sein, Dinge "stärker zu bündeln" und "Impulse zu setzen".

Weil das mit Arbeit verbunden ist, soll im kommenden Jahr die Stelle eines Digitalisierungsbeauftragten geschaffen werden. Eine geschäftsbereichsübergreifende Arbeitsgruppe könnte entstehen, die dann eine Strategie für die ganze Stadt erarbeitet, in der dann auch Berücksichtigung findet, was für Fördermöglichkeiten es von Seiten des Staates gibt. Der neue Beauftragte soll möglichst an der Stadtspitze angesiedelt sein, nahe dran am Bürgermeister, um von dort aus koordinierend in die Bereiche der Verwaltung hineinwirken zu können. Jürgen Radtke (Grüne) sagte, "Digitalisierung muss aus meiner Erfahrung zur Chefsache gemacht werden."

Parallel forderten mehrere Stadträte aber auch, die strategischen Entscheidungen im Stadtrat selbst zu fassen. Bürgermeister Böck war in diesem Punkte ganz offen: "Diesen Prozess wollen wir mit Ihnen gehen." Der Hauptausschuss befürwortete einstimmig, die Stelle zu schaffen und ein Konzept wie beschrieben zu erstellen.

Bereits im Oktober wurde beschlossen, es nicht bei einer Abfall-App zu belassen, die man sich mit Hilfe eines QR-Codes auf der Online-Präsenz der Stadt leicht herunterladen kann. Es soll als nächstes eine Stadt-App in Form einer Progressive-Web-App (PWA) eingeführt werden, um dort unter dem Wappen der Stadt die Bürger besser über die Vorgänge in Unterschleißheim zu informieren. Brigitte Huber (Grüne) warnte aber davor, die App-Entwicklung anzugehen, bevor der Digitalisierungsbeauftragte installiert sei. "Sonst wird der zweite Schritt vor dem ersten erledigt."

Christoph Böck riet zu Gelassenheit. Das werde parallel laufen. Die App werde nicht von heute auf morgen entwickelt. Erst müsse der Stellenplan für 2021 gebilligt werden. Vor März 2021 werde nicht viel passieren.