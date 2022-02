Obwohl die großen Bälle und Umzüge abgesagt sind, bieten die Secondhand-Läden der Arbeiterwohlfahrt eine große Auswahl an Verkleidungen an. Tragen kann man sie unter anderem bei der Aquagymnastik im Freizeitbad in Unterschleißheim.

Detailansicht öffnen An Kostümen mangelt es nicht, eher an Gelegenheiten, sie auszuführen: Klawotte-Leiterin Gabriele Schmid-Scherr und ihre ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Helga Kammergruber und Regine Wiede Alernative (von links) zeigen mit traurigen Gesichtern, was sie alles anzubieten haben. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Ein Burgfräulein-Kleid in violettem Samt, ein grünes Feen-Gewand mit Chiffon-Überwurf, ein Rüschenwunder in Pink mit schwarzen Punkten - all diese Kleider hängen im Schaufenster der Klawotte, dem Secondhand-Laden der Arbeiterwohlfahrt in Unterschleißheim. Auch eine Puppe neben der Eingangstür steckt in einem Faschingsgewand, wer den Laden betritt, wird ebenfalls von bunten Kleidern empfangen. Das Outfit des Tages, das immer groß an der Wand hängt, ist ein kuscheliges Giraffenkostüm, mit dem man gut an kühlen Tagen zum Faschingsumzug gehen könnte. Die Styropor-Köpfe im Laden tragen verrückte Hüte, auf Regalen thronen ein Clown-Kostüm in Größe 80 für Einjährige, ein Rüschenkleid in Pink mit schwarzen Punkten in Größe 134 für etwa Neunjährige, ein Feen-Kleid in 140 für Zehnjährige, ein Drachen-Outfit, kleine Käfer-Kostüme. Am Kleiderständer neben der Tür hängen Mini-Umhänge für Tiger oder Früchte auf Beinen, Tanzkleider und Schals.

"Viele Leute haben wohl ausgemistet"

Es ist Fasching, zumindest in den sechs Klawotten im Landkreis München. Es werde dekoriert wie immer um diese Jahreszeit, versichert Leiterin Angelika Martin. Und es herrscht kein Mangel an Faschingskostümen. Gerade in diesem Jahr seien sogar besonders viele Faschingskostüme in den Secondhand-Läden abgegeben worden, sagt Martin. "Viele Leute haben wohl ausgemistet", bestätigt die Leiterin der Unterschleißheimer Klawotte, Gabriele Schmidt-Scherr. Vielleicht nicht zuletzt deshalb, weil keiner so genau weiß, wann man sie wieder tragen kann. Denn der Fasching ist abgesagt. Kein Almrock-Ball in der Hachinga-Halle, kein Faschingsumzug der Unterschleißheim-Lohhofer Faschingsgesellschaft - wer danach im Internet sucht, findet als voraussichtlich nächstes Datum für den Umzug den 18. Februar 2023 - kein Faschingstreiben und keine Kinderbälle. Der nächste Termin im Kalender der Kirchheimer Faschingsgesellschaft Kirnarra ist beispielsweise der Kinderflohmarkt am 25. Juni.

Trotzdem sind die vielen Faschingskostüme keine Ladenhüter, wie Schmidt-Scherr versichert. Allein die drei Kleider im Schaufenster sind so gut wie verkauft, sie wurden bereits reserviert. Offensichtlich planen auch Erwachsene, damit irgendwo zu erscheinen. Die Kinderkostüme sind noch gefragter. "Manche kaufen gleich mehrere", sagt Schmidt-Scherr. Vielleicht als Reserve, weil die Auswahl heuer so groß ist. Oder aber für die Kindergarten-Feiern, die durchaus stattfinden, wie Schmidt-Scherr weiß, beispielsweise vom Awo-Kindergarten in Unterschleißheim. Allerdings wird nur in den Gruppen gefeiert, die ohnehin zusammen den Tag verbringen. Schmidt-Scherr ist zwar selbst eher Faschingsmuffel, wie sie zugibt, trotzdem aber genießt sie die vielen bunten Kleidungsstücke und die Deko in ihrem Laden. "Sie strahlen eine Leichtigkeit aus, die wir jetzt mal wieder nötig haben."

Detailansicht öffnen Brigitta Gonzales leitet die Wassergymnastik als Hippie. (Foto: Stephan Rumpf)

Das findet auch Brigitta Gonzales, seit 15 Jahren Wassergymnastik-Lehrerin im Unterschleißheimer Freizeitbad Aquariush. Auch sie hat sich in der Klawotte mit einem Kostüm eingedeckt. Sie wird in den nächsten Tagen verkleidet am Beckenrand stehen, unter anderem als Hippie. Auch die Teilnehmer dürfen sich kostümieren, möglich ist das aber nur auf den Köpfen, da sie im Wasser stehen. Wer keine Angst vor drei Meter tiefem Wasser hat, kann am Freitag, 18. Februar, um 18.30 Uhr oder um 19.30 Uhr mitmachen. Die "Oldies", wie Gonzales die Seniorengruppe liebevoll nennt, treffen sich am Dienstag, 22. Februar, um 9.30 Uhr und um 10.30 Uhr im flachen Wasser. Zwei Stunden unter freiem Himmel im flachen Thermalbecken gibt es am Donnerstag, 24. Februar, um 18.30 Uhr und um 19.30 Uhr. Die gymnastischen Übungen im Wasser werden zu Stimmungsmusik absolviert, zum Schluss gibt's zur Belohnung Sekt mit oder ohne Alkohol und "was Süßes".