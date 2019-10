Die von den Nationalsozialisten ermordete Philosophin, Frauenrechtlerin und Ordensfrau Edith Stein (1891-1942) ist vielen ein Vorbild. Pater Ulrich Dobhan versucht in einem Vortrag am Donnerstag, 7. November, dieser Persönlichkeit, die Namenspatronin des Sehbehindertenzentrum- und Blindenzentrum in Unterschleißheim ist, näher zu kommen. Besonders geht er ein auf die Frage, welche Rolle die Schriften der spanischen Gründerin der "Unbeschuhten Karmelitinnen" Teresa von Ávila (1515-1582) für Stein spielten. Der Vortrag, den das Stadtmuseum in Kooperation mit dem SBZ organisiert, findet statt im Südturm des SBZ. Um Anmeldung unter 089/31 00 01-1621 oder info@sbz.de wird gebeten.