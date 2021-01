Als der Königstochter aus dem Grimmschen Märchen "Der Froschkönig" ihr Lieblingsspielzeug, eine goldene Kugel, in den Brunnen fällt, bietet sie ein solch bemitleidenswertes Bild, dass der in Gestalt eines Frosches erscheinende Prinz Erbarmen mit ihr zeigt. "Ich kann wohl Rat schaffen, aber was gibst du mir, wenn ich dein Spielwerk wieder heraufhole?" So sein Angebot. Anfänglich zögert die Prinzessin, sich auf diesen Deal mit dem Frosch, der künftig ihr Gefährte sein will, einzulassen. Dass sie es dennoch tut, wird indes belohnt. Denn befreit von seiner Frosch-Gestalt nimmt der Prinz sie schließlich mit in sein Reich und alles wird gut. Am Sonntag, 31. Januar, präsentiert das Marionettentheater Bille in Unterschleißheim das Märchen als Live-Stream. Die Vorstellung beginnt um 15 Uhr. Familientickets gibt es über den Eventim-light-Link unter www.marionettentheater-ush.de.