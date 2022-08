Die Alleestraße in Unterschleißheim ist seit einiger Zeit eine Tempo-30-Zone. Darauf weisen nur am Anfang und am Ende Schilder hin.

Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Die neu eingeführte Tempo-30-Regelung auf der Alleestraße ist in Unterschleißheim ein großes Thema. Die einen finden sie gut, die anderen halten sie zumindest für absolut überflüssig. In der jüngsten Sitzung des Stadtrats ist der Streitfall in der Bürgerfragestunde zur Sprache gekommen. Ein Unterschleißheimer, der sich über die Neuerung ziemlich ärgert, war auf der zentralen Straße in Lohhof mit Tempo 39 geblitzt worden und forderte Bürgermeister Christoph Böck (SPD) und den Stadtrat auf, die Geschwindigkeitsbegrenzung zu überdenken. Was ihn besonders aufregt: dass die ausgewiesene Tempo-30-Zone nicht gleich zu erkennen sei. Und außerdem sei nicht nachvollziehbar, warum die Alleestraße eine Vorfahrtstraße geblieben ist.

Die CSU würde die Neuerung, die der Umwelt- und Verkehrsausschuss im Frühjahr beschlossen hat, liebend gerne noch einmal überdenken und rückgängig machen. Ihr Fraktionschef Stefan Krimmer sagte, die Neuregelung sei mit nichts zu begründen und bringe zu Recht viele nur auf. Mit solchen Beschlüssen nehme man "keinen Bürger und keine Bürgerin mit". Die Alleestraße sei kein Unfallschwerpunkt, sagte Krimmer, auch die Polizei sei dagegen, die Höchstgeschwindigkeit dort zu reduzieren. Krimmer berichtete von vielen Beschwerden über das Tempolimit: "Mein Telefon klingelt öfter."

Aber Bürgermeister Böck, SPD und Grüne machten deutlich, dass sie nicht mehr an der Verkehrsregelung rütteln wollen. Die Vertreter der Grünen und der SPD, die die Regelung für einen Segen halten, sehen sich ihrerseits durch Bürgerstimmen bestätigt. "Ich habe viele zustimmende Stimmen gehört", sagte Thomas Breitenstein (SPD). Auch Jürgen Radtke (Grüne) berichtete von "sehr vielen positiven Rückmeldungen".

Der Bürgermeister räumt Probleme bei der Kommunikation ein

Der verärgerte Bürger beklagte vor allem, dass er von dem Tempolimit nichts mitgekriegt habe. Das liegt auch daran, dass eine Tempo-30-Zone eingeführt worden ist, die nicht durch Schilder am Straßenrand markiert ist, sondern nur durch Schilder am Anfang und Ende der Zone. Die Stadt hat wegen solcher Fälle mehrmals über das örtliche Anzeigenblatt, das auch das Amtsblatt enthält, über die Änderung informiert. Bürgermeister Böck betonte, dass man auch nicht sofort den Blitzer losgeschickt habe. Er bezeichnete die Regelung als "gute Idee", räumte aber ein, dass man sie anders hätte kommunizieren sollen. Die Menschen müssten sich erst daran gewöhnen. Ebenso an die Vorfahrtregelung.

SPD und Grünen hatten die Zone befürwortet, weil es keinen Radweg gibt und viele Schulkinder, etwa zur Johann-Schmid-Schule, dort unterwegs sind. Birte Bode (SPD) sagte, das Radeln mit der Familie sei dort jetzt viel "angenehmer". Die Vorfahrtregelung wurde auf der Alleestraße laut Bürgermeister Böck trotz Tempo-30-Zone belassen, weil dort Busse verkehren, die sonst immer abbremsen müssten. Das sei genehmigt und alles sei rechtens.