Am Samstag, 28. September, werden im Jugendkulturhaus Gleis 1 Shopping-Bags für Mädchen genäht. Die Aktion startet um 14 Uhr und kostet fünf Euro pro Teilnehmerin. Die Aktion richtet sich an alle Mädchen aus Unterschleißheim die mindestens zehn Jahre alt sind. Anmeldungen sind bis zum 24. September im Gleis 1 oder per E-Mail an info@gleis-1.de möglich. Am Samstag, 5. Oktober, gibt es im Gleis 1 einen Mädchenbrunch. Bei Semmeln, Wurst und Käse wird gemütlich beisammengesessen und gequatscht, um sich besser kennenzulernen. Mädchen ab zehn Jahren können teilnehmen.