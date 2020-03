Viele lassen sich wegen eines aktuellen Falls in der Stadt in der Deutschen Knochenmarkspenderdatei registrieren

Bei einer Aktion in Unterschleißheim haben sich am Samstag 142 Bürgerinnen und Bürger bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) registrieren lassen. Außerdem habe man mehr als 3000 Euro an Spenden gesammelt, sagt Steven Ahlrep von der Stadt Unterschleißheim. Gesucht wurde ein Spender für die 46-jährige Sarah Kohrs. Die zweifache Mutter leidet an Blutkrebs, eine Stammzellenspende könnte sie retten. An dem Aktionstag wurden von allen, die sich als potenzielle Spender registrieren lassen wollten, Wangenabstriche gemacht. Ein Spender wäre dann passend für Sarah Kohrs, wenn er dasselbe genetische Profil wie sie hätte. Ob er am Samstag gefunden wurde, ist noch unklar. Die Auswertung im Labor kann mehrere Wochen dauern. "Es geht aber auch um alle anderen Blutkrebspatienten, die jetzt mit den neuen Registrierungen vielleicht einen Spender finden", sagt Ahlrep.