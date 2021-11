Ein Brief kann Freude bereiten. Und die Junge Union Unterschleißheim will den Bewohnerinnen und Bewohnern des Hauses am Valentinspark Freude bereiten und sammelt auch in diesem Jahr Adventsbriefe - gerade in einer Zeit, in der Besuche oft nicht möglich sind. Wer einem der Senioren einen Brief schicken oder eine Karte basteln will, kann diese bis 20. Dezember an vier Sammelstellen in der Stadt abgeben: im Therapieforum Negele an der Lindenstraße 23, in der Raiffeisenbank in der Bezirksstraße 46, im Caba Lou, Siedlerstraße 31, sowie in der Parkgaststätte an der Stadionstraße 1. Die Junge Union sammelt die Briefe ein und übergibt sie an das Haus am Valentinspark.