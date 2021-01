Braucht der Unterschleißheimer Stadtrat für seine Abstimmungen ein elektronisches Zählsystem? Die Grünen hatten dies angeregt, "um eine deutlich höhere Transparenz gegenüber den Zuschauern und der Presse" zu erreichen. Aktuelle komme es doch "immer wieder mal zu Unklarheiten, wie denn das Abstimmungsergebnis konkret aussieht und wer wie abgestimmt hat". Eine elektronische Stimmabgabe diene zur Klarheit bei Zusehern, dazu könne "unser Abstimmungsverhalten gegenüber unseren Wählern besser dokumentiert werden".

Mit einem solchen System würde die Stadt bayernweit weitgehend Neuland betreten. Die Option ist so ungebräuchlich, dass sie nicht einmal in der bayerischen Gemeindeordnung erwähnt ist. Momentan allerdings will die Stadt dem noch vor der Corona-Pandemie gestellten Antrag nicht nähertreten. Einstimmig entschied der Hauptausschuss des Stadtrats mit den Stimmen der Grünen, das Projekt erst dann zu diskutieren, wenn es ein neues Sitzungssystem oder eine neue Lautsprecheranlage brauche; in dem Kontext könne die elektronische Variante berücksichtigt werden. Für die Ergänzung der bestehenden Systeme um die technischen Möglichkeiten zur Abstimmung per Knopfdruck kalkuliert die Stadtverwaltung mit Kosten von 60 000 Euro. Rechtlich hat der Bayerische Gemeindetag die Auffassung vertreten, dass die fehlende Erwähnung in der Gemeindeordnung die Neuerung "nicht per se ausschließen" würde. Entscheidender Grundsatz sei die "offene Abstimmung" - und die könne auch elektronisch sichergestellt werden. In Baden-Württemberg ist diese bereits erlaubt.