Die Anteilnahme am Tod von Rolf Zeitler ist groß. Nun nimmt die Stadt Unterschleißheim Abschied von ihrem Altbürgermeister und Ehrenbürger. Freunde und politische Weggefährten des Verstorbenen, aber auch alle Bürgerinnen und Bürger haben von Mittwoch, 25. Januar, von 14 bis 18 Uhr, sowie am Donnerstag und am Freitag, 26. und 27. Januar, jeweils von 8 bis 18 Uhr die Möglichkeit, sich in der Aussegnungshalle Lohhof an der Nelkenstraße persönlich zu verabschieden. Zeitler ist vergangenen Samstag im Alter von 79 Jahren nach langer schwerer Krankheit gestorben.

Rolf Zeitler hat von 1989 bis 2013 im Rathaus die Geschicke der Kommune geleitet. Der CSU-Politiker stellte in dieser Zeit Weichen für den Aufstieg Unterschleißheims zum ökonomisch erfolgreichen Zentrum. Die Stadterhebung fällt in seine Zeit und auch der Einstieg in eine nachhaltige Energieversorgung durch Ausbeutung der Geothermie. Zeitler war bis zuletzt Kreisrat und erhielt erst im Herbst 2021 aus den Händen von Bayerns Innenminister die kommunale Verdienstmedaille in Silber für seinen Einsatz für die kommunale Selbstverwaltung.

Der Trauergottesdienst findet am Samstag, 28. Januar, in der Kirche St.-Korbinian in Lohhof statt, und beginnt um 10 Uhr. Die Beerdigung wird laut einer Mitteilung aus dem Rathaus zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis abgehalten.