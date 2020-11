Wenn am Sonntag nach dem Gottesdienst in der evangelischen Genezarethkirche Unterschleißheim Tüten und Weinflaschen auf den Sitzbänken liegen blieben, dann wäre das nicht Ausdruck einer Verlotterung der Gläubigen, sondern ganz im Sinne der Kirchengemeinde. Um den aktuellen Hygienevorschriften zu genügen, bietet diese Abendmahl in besonderer Form an. Das heißt, die Gläubigen können bereits vor Beginn der Gottesdienste Brot und Wein oder Saft in einem Tütchen mit auf den Platz nehmen. "Bei der Feier des Abendmahls werden wir so zwar auf Abstand, aber trotzdem alle gemeinsam Brot und Wein miteinander teilen. Am Ende bleiben Tüten und Weingefäß einfach am Platz stehen", heißt es in einer Presseerklärung des evangelisch-lutherischen Pfarramtes. Diese Regelung ist dabei nicht die einzige Vorsichtsmaßnahme. Die Kirchengemeinde achte sehr darauf, dass die Hygienebestimmungen eingehalten werden, um Ansteckungen zu vermeiden. So müsse während des gesamten Gottesdienstes eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, sei Singen nur sehr eingeschränkt möglich und müsse zwischen allen Besuchern, die nicht zu einer Familie gehören, ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. In der Kirche seien außerdem mehrere Einzelplätze ausgewiesen.