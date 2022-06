Detailansicht öffnen Es geht wieder rund: Noch bevor das erste Fass angezapft ist, sind die Plätze im Karussell besetzt. (Foto: Stephan Rumpf)

Die Arme hoch und raus mit dem Freudenschrei: Man hat es zwischendurch fast schon nicht mehr zu hoffen gewagt. Doch das Lohhofer Volksfest ist nach zweijähriger coronabedingter Pause zurück. Und mit ihm der Spaß. Noch bevor Bürgermeister Christoph Böck (SPD) am Freitagabend um 18 Uhr das erste Fass Augustiner angezapft hat und bevor dunkle Wolken am Himmel aufzogen, war auf der Festwiese am Münchner Ring einiges los. Die Karussells waren gut belegt. Es ging wieder rund, bis dann ein Unwetter die Stimmung etwas dämpfte. Doch weitere Gelegenheiten werden sich bieten. Das Fest geht bis Sonntag, 12. Juni, und täglich ist ein buntes Programm in den Zelten zu erwarten, dazu viele Angebote an Fahrgeschäften und Buden. Einiges hat die 69. Auflage der Lohhofer Gaudi dabei sogar der Münchner Wiesn voraus. So kostet die Mass Bier im Festzelt 8,80 Euro. Am Oktoberfest sind bis zu 13,80 fällig. Außerdem ist derzeit die Coronalage noch einigermaßen entspannt. Wer weiß, was im September sein wird? In Unterschleißheim kann jetzt jedenfalls erstmal gefeiert werden, mit Kindertag am 7. Juni, Feuerwerk am 9. Juni und Familientag zum Ausklang, am Sonntag, 12. Juni.