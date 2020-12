Einen gebührenden Anlass für eine große Feier im Haus am Valentinspark hätte in diesem Jahr das 50-jährige Bestehen der Paritätischen Altenhilfe in Unterschleißheim geboten. Doch Bewohner und Mitarbeiter müssen sich wegen der bestehenden Kontaktbeschränkungen diesbezüglich gedulden. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Heimleiterin Mirela Vukoje plant, die Feier kommendes Jahr nachzuholen. Dann gibt es laut einer Mitteilung einen doppelten Grund zur Freude, denn das Haus am Valentinspark feiert zudem zehnten Jahrestag.

Seit einem halben Jahrhundert betreibt der Paritätische Wohlfahrtsverband die mittlerweile etablierte Senioren- und Pflegeeinrichtung in Unterschleißheim. Das Haus am Lohwald an der Alexander-Pachmann-Straße wurde am 1. Oktober 1970 eröffnet und galt lange Zeit als ein Schmuckstück seiner Art. Mit dem für die damalige Zeit modernen Konzept war es gelungen, einen Neubau zu präsentieren, der auf die Bedürfnisse der Klientel abgestimmt worden war. Die Gemeinde Unterschleißheim unterstützte die Einrichtung von Beginn an mit finanziellen Hilfen und ideellem Engagement. So entwickelte sich das Haus am Lohwald zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Stadt. Doch im Laufe der Zeit veränderten sich nicht nur die Anforderungen erheblich, auch das Gebäude entsprach nicht mehr den Standards der Zeit und so entschied sich der Paritätische Wohlfahrtsverband Bayern zu einem Neubau am Margarethenanger. 25 Millionen Euro wurden investiert. Das neue fünfstöckige Haus am Valentinspark mit 180 Betten in 152 Einzel- und 14 Doppelzimmern wurde am 29. September 2011 offiziell eröffnet. Neu gab es dort damals auch eine Tagespflege, die allerdings zwischenzeitlich wegen fehlender Auslastung geschlossen wurde. Das Haus kämpfte mit einem Mangel an Pflegekräften und es kam zu häufigen Wechseln bei der Leitung. Die heutige Chefin Mirela Vukoje kennt das Haus seit Jahren. Sie war davor Pflegedienstleiterin gewesen.