Vor 50 Jahren hat in Unterschleißheim ein einzigartiges Engagement seinen Anfang genommen, das bis heute positiven Einfluss auf das Zusammenleben in der Stadt hat: 1971 wurde von insgesamt 24 Frauen und Männern die Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim ins Leben gerufen. Dritte Bürgermeisterin Annegret Harms (SPD), die der Nachbarschaftshilfe selbst seit Jahrzehnten verbunden ist, überreichte bei einer kleinen Jubiläumsfeier eine Spende der Stadt. Doch damit nicht genug - es gab noch weitere Jubiläen zu feiern: den 30. Geburtstag der Mittagsbetreuung, 30 Jahre Familienzentrum sowie 20 Jahre Kindertagespflege. Heute richtet sich das Angebot der Nachbarschaftshilfe an nahezu alle Altersgruppen in Unterschleißheim und umfasst die Schülermittagsbetreuung, die offene Ganztagsschule, das Familienzentrum, den Familienstützpunkt und Familienpaten, die Kindertagespflege, den ambulanten Pflegedienst sowie umfangreiche Versorgungsangebote für ältere Menschen. Für dieses Engagement ist die Nachbarschaftshilfe mit der Theodor-Heuss-Medaille ausgezeichnet worden, die von der überparteilichen Theodor-Heuss-Stiftung zur Förderung bürgerschaftlichen Einsatzes verliehen wird.