Sie fanden Autoreifen, Stoßstangen, Bremsscheiben, ein Fahrrad, ein Sofa, ein verrostetes Ölfass und vieles mehr: Etwa 730 Personen haben kürzlich bei Unterschleißheims erster Teilnahme am World-Cleanup-Day innerhalb von zwei Stunden circa 2,2 Tonnen Müll eingesammelt. Ein großer Teil der Helfenden kam von der Mittelschule, die mit 400 Schülerinnen und Schülern, 50 Lehrern und einigen Eltern vertreten war. In Riedmoos organisierte die Feuerwehr mit dem SV Riedmoos die Aktion. Kitas waren dabei, das Familienzentrum, die Pfennigparade, die Wasserwacht, die Dirndlschaft Aggaschnoin, der Bund Naturschutz und viele Familien. Firmen unterstützten die Aktion, die das Agenda-Team in nicht einmal vier Monaten organisiert hat. Der World-Cleanup-Day ist ein weltweiter Aktionstag, bei dem die Umwelt von Müll befreit werden soll. Er wurde 1989 zum ersten Mal in Australien durchgeführt. Das Projekt wird weltweit am selben Tag realisiert, so soll ein Bewusstsein für das weltweite Müllproblem geschaffen werden.