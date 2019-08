Grund zur Freude gibt es in der bevölkerungsreichsten Kommune im Landkreis München: Die Stadt Unterschleißheim feiert heuer das 15-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft mit dem Gemeindeverband Zengöalja im Süden Ungarns, dem jetzt noch die beiden Orte Feked und Véménd angehören. Aus diesem Anlass präsentieren sich beim Wochenmarkfest am Samstag, 7. September, von 8.30 Uhr an die ungarischen Partner von Unterschleißheim mit traditionellen Waren. Am Sonntag, 8. September, findet dann für geladene Gäste der Festabend zu 15 Jahre Städtepartnerschaft im Unterschleißheimer Bürgerhaus statt. Dabei wird auch die feierliche Beurkundung der zwei neuen Gemeinden zelebriert. Für die musikalische Untermalung sind die Nadascher Musikanten und Christian Riech zuständig.