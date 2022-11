Schlechte Nachrichten für E-Scooter-Freunde in Unterschleißheim: Die motorisierten, per App mietbaren Roller werden zum Ende des Jahres wieder aus der Stadt verschwinden. Das hat der Betreiber "Bird" der Stadtverwaltung angekündigt.

Seit Juni diesen Jahres waren die schwarzen Roller mit dem weißen Aufkleber in der größten Kommune des Landkreises München präsent und fanden eigentlich guten Anklang, wie es aus dem Rathaus heißt. Doch das Geschäft mit den Scootern ist dem US-amerikanischen Mutterkonzern angesichts von steigenden Energiepreisen und zunehmender Konkurrenz wohl zu unsicher. Bird hat angekündigt, sich aus dem gesamten deutschen Markt wie auch aus Norwegen und Schweden zurückzuziehen. Der Betrieb in Unterschleißheim wird wie in allen anderen deutschen Städten zum 31. Dezember 2022 eingestellt. Die Roller in Unterschleißheim sollen vom 8. Dezember an nach und nach eingesammelt werden. Ein Nachfolger für den Scooter-Anbieter ist nach Auskunft der Stadtverwaltung derzeit nicht in Sicht.

So lichtet sich das Feld der E-Scooter-Anbieter im Landkreis. Bird-Konkurrent "Tier" war im Sommer in Garching vorstellig geworden, um dort 200 Scooter und 100 Elektro-Fahrräder anzubieten. Das Berliner Unternehmen kooperiert auch mit der Münchner Verkehrsgesellschaft MVG und ist in der Landeshauptstadt mit einer großen Flotte von Scootern vertreten. Die Details für einen Verleihbeginn in Garching sollten bis Ende des Jahres ausgehandelt sein, bisher ist jedoch noch keine Entscheidung bekannt.