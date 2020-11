Das Landratsamt will die Schulen auch nach den Herbstferien unbedingt offenhalten. Deshalb werden auch in Sport, Religion und Nachmittagsbetreuung keine Klassen gemischt. Nur ein Gymnasium geht in Distanzunterricht

Von Irmengard Gnau und Iris Hilberth, Landkreis

Was Landrat Christoph Göbel (CSU) nach den Herbstferien zu verkünden hat, nennt er insgesamt "eine gute Nachricht": Die Schulen bleiben offen. Das werden Lehrer wie Eltern begrüßen, die meisten Schüler sicher auch. Allerdings: Die Masken bleiben auf. Das wiederum fanden zuletzt nicht alle gut. Doch werden sie sich daran gewöhnen müssen, denn das stellt der Landrat auch klar: "Generelle Ausnahmen von dieser Pflicht sind nicht erlaubt."

In einem Brief an die Eltern hat er zu Schulbeginn an diesem Montag erläutert, wie es funktionieren soll, dass die Schulen trotz hoher Inzidenzwerte, trotz Shutdown und verordneten Quarantäne-Maßnahmen im Regelbetrieb offen gehalten werden. "Eine umfassende Rückkehr zum Homeschooling soll unbedingt vermieden werden", betonte Göbel auch bei einer Video-Konferenz am vergangenen Freitag. Im Einzelfall aber, wie in den kommenden drei Tagen am Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching, wird das Gesundheitsamt dennoch nicht darum herum kommen, mit der Schulleitung vorübergehenden Distanzunterricht für alle Klassen zu vereinbaren, weil sich hier einfach zu viele Schüler und Lehrer infiziert haben, als dass noch ein geregelter Unterricht möglich wäre.

Selbst wenn sich die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis weiter flott in Richtung 200er Marke oder gar darüber bewegt, bedeutet das weiterhin: "Es wird keine landkreisweiten Maßnahmen mehr aufgrund bestimmter Infektionszahlen geben. Eigene Maßnahmen des Landkreises werden künftig nur noch als Reaktion auf ein besonderes örtliches Infektionsgeschehen erlassen, das weitergehende Einschränkungen verlangt, als sie staatlich verfügt sind", wie der Landrat den Eltern erläutert. Das heißt aber auch, dass das Tragen von Masken im Klassenzimmer nicht mehr verhandelbar ist. Grundschüler dürfen lediglich im Sportunterricht, bei schriftlichen Prüfungen und in der Pause sowie bei Essen und Trinken am Platz den Mund-Nasenschutz abnehmen, müssen dabei aber stets den Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten. Es wird auch keinen schulkassenüberschneidenden Unterricht geben, etwa in Religion und Ethik oder Sport. Das gilt auch für die Nachmittagsbetreuung. Auch hier sollen die Gruppen möglichst homogen zu den Schulkassen besetzt werden.

Vorgaben gibt es auch zum Lüften: spätestens alle 20 Minuten und möglichst quer. Ist dies etwa aus technischen Gründen nicht möglich, sollen Luftreinigungsgeräte mit Virenfiltern eingebaut werden. Für die eigenen Schulen hat der Landreis solche Geräte bereits bestellt, sie sollen in den kommenden zwei bis drei Wochen zur Verfügung stehen. Den anderen Sachaufwandsträgern wie Kommunen oder Zweckverbänden wurde dies empfohlen. Das gilt auch für sogenannte CO₂-Ampeln, die den Kohlendioxidgehalt in der Luft messen. Schaltet die Ampel auf Gelb, sei dies ein Indikator für das Lüften. "Es gibt eine gewisse Korrelation solcher Luftwerte mit der angenommenen Virenkonzentration in der Raumluft, falls sich eine infektiöse Person im Raum befindet", so der Landrat.

Die Schulen haben die Herbstferien genutzt, um noch einmal nachzurüsten. Mehrere Kommunen haben für ihre Schulen Luftreinigungsgeräte bestellt. Hohenbrunn etwa hat beschlossen, alle Klassenzimmer sowie die Gruppenräume der gemeindlichen Einrichtungen mit solchen Geräten auszustatten. Auch Unterschleißheim will schnellstmöglich CO₂-Ampeln und Lüftungsgeräte für die städtischen Schulen anschaffen.

In Neubiberg folgte die Gemeinde dem Rat der Wissenschaftler der Bundeswehruniversität und hat bereits Luftfiltergeräte geordert - in drei Wochen soll Susanne Sieben, die Leiterin der Grundschule Neubiberg, diese in ihrer Schule installieren lassen können. Die etwa kühlschrankgroßen Luftreiniger sollen dafür sorgen, dass das ständige Öffnen der Fenster unnötig wird. Sie habe bereits mit einem solchen Gerät unterrichtet, berichtet die Rektorin, und sie sei zufrieden gewesen. Die Geräuschbelastung sei gut handhabbar. Wenn alle 14 Klassenräume mit den Luftfiltern ausgestattet sind, will die Gemeinde beim Landrat ausloten, ob es möglich ist, die Maskenpflicht im Unterricht zu beenden.

Insgesamt blickt Sieben zuversichtlich auf den Schulstart nach den Herbstferien. "Unser Hygienekonzept steht", sagt sie. Desinfektionsspender, Wegekonzept, Masken, derzeit noch regelmäßig Fenster auf mit Durchzug - so sieht der Alltag aus. Bis die Luftfilter eingetroffen sind, zählen auch dicke Schals und Strickjacken zur täglichen Ausrüstung. Aber, sagt Sieben: "Alles andere ist besser, als dass die Schüler wieder zuhause bleiben müssen." Bislang gibt es an der Neubiberger Grundschule keine Krankmeldungen.

Betina Mäusel muss dagegen keine Filteranlagen bestellen. Sie leitet mit dem Gymnasium Unterföhring das wohl modernste Schulgebäude im ganzen Landkreis. "Wir haben eine Lüftungsanlage, die Zu- und Abluft für jeden Raum getrennt steuert. Die Luft in einem Raum wird fünfmal pro Schulstunde komplett ausgetauscht", erklärt Mäusel; dies werde mit Stickstoffampeln gemessen.

Zusätzlich ist Stoßlüften über die Fenster möglich. Insgesamt profitiert die Schulfamilie aktuell von ihrem Gebäude: Da das Gymnasium noch im Aufbau ist und erst zwölf Klassen beherbergt, ist viel Raum, um auszuweichen. Nur drei Klassen müssen geteilt werden, alle übrigen können in einem so großen Raum unterrichtet werden, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt ist. Zudem hat Mäusel für jede Klasse einen eigenen Pausenbereich definiert. Die Schulleiterin fühlt sich gut gerüstet. Doch der riesige organisatorische Aufwand geht am Kollegium nicht spurlos vorbei. "Corona fordert uns schon sehr", sagt Mäusel.