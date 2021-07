Der Unterhachinger Familienverein Zwergerl & Partner e.V. lädt für Montag, 12. Juli, 19 Uhr, zu seiner Mitgliederversammlung ein. Abhängig von der Inzidenzzahl findet sie in den Vereinsräumen in der Biberbergerstraße 28 oder im Garten statt, falls dies das Wetter zulässt. Im Mittelpunkt der Versammlung stehen Neuwahlen des Vorstands. Außerdem werde das Corona-Jahr resümiert und der Weg zurück zur Normalität definiert, denn endlich habe das Elternbegegnungszentrum wieder mit einem Teilangebot geöffnet, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Im September werden auch die Musikzwerge wieder an den Start gehen dürfen. Wer Lust hat mitzumachen, kann sich per E-Mail an office@zwergerlundpartner.de jetzt schon auf die Interessenten-Liste setzen lassen.