31. Januar 2019, 22:06 Uhr Unterhaching Zum Hüttenbauen anmelden

Kinder im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren können in den Sommerferien vom 29. Juli bis 2. August auf dem Gelände der Schule am Sportpark in Unterhaching Hütten bauen. Der "Abenteuerspielplatz" steht unter dem Motto "Besuch in der Superhelden-Stadt". Unter Anleitung von Ehrenamtlichen und den Mitarbeitern der Jugendkulturwerkstatt errichten die Kinder selbst Bauwerke aus Holz und gestalten und bespielen diese. Die Kosten für die ganze Woche betragen 45 Euro pro Kind und 40 Euro für Geschwister. Anmeldungen sind bis 21. Februar online möglich unter www.jkwuhg.de/asp.