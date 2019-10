Wird den Leuten von der Gemeinde Geld in Aussicht gestellt, spricht sich das schnell herum. Kaum hatte die Unterhachinger Rathausverwaltung dem Energieausschuss ihr Förderkonzept für den Radverkehr vorgestellt, schrillten im Rathaus die Telefone. Die Bezuschussung für den Kauf von Fahrrädern, Pedelecs und Lastenrädern mit bis zu 1000 Euro von 1. Januar 2020 an wollte sich keiner entgehen lassen. Doch während sich im Aussschuss für diese Pläne noch eine Mehrheit fand, sieht der Gemeinderat die finanziellen Wohltaten für Radkäufer skeptisch.

Das Gremium sprach sich in der Sitzung vor den Herbstferien mehrheitlich dafür aus, von einer solchen Förderung, für die 100 000 Euro vorgesehen waren, vorerst Abstand zu nehmen und stattdessen zunächst die Infrastruktur auszubauen. Die Verwaltung muss daher ihr Konzept nachbessern.

Dass Unterhaching etwas dafür tun muss, um die Bürger zum Umstieg auf das Fahrrad zu bewegen, darüber herrscht Konsens unter den Kommunalpolitikern. "50 Prozent aller Autofahrten sind innerörtlich", sagte Bauamtsleiter Stefan Lauszat und verweist auf eine Verkehrszählung an der Stumpfwiese, bei der die Fahrer explizit nach ihrem Ziel gefragt wurden. Und Lauszat sagte auch: "Bis fünf Kilometer kann man das Fahrrad nehmen, bis zehn Kilometer ist man mit dem Pedelec schneller als das Auto." Auch der ruhende Verkehr ist der Verwaltung längst ein Dorn im Auge. "Es ist nicht mehr zeitgemäß, so viele Autos abzustellen, zu viel öffentlicher Straßenraum ist vollgestellt", so Lauszat.

Was also tun? Um die Infrastruktur für den Radverkehr zu verbessern, sollen 80 000 Euro in die Optimierung der Abstellanlagen an den beiden S-Bahnstationen fließen, auch will die Verwaltung die Stellplatzsatzung dahingehend ändern, dass mehr Raum für Räder, vor allem auch Lastenräder geschaffen wird. Beides richtig, sagt der Gemeinderat, findet aber: Das ist zu wenig, um Radfahren in Unterhaching attraktiver zu machen. Korbinian Rausch von der CSU fordert, das Angebot der Mieträder auszubauen, Florian Riegel (FDP) befürwortet, den Bürgern für das Geld lieber MVV-Jahrestickets zur Verfügung zu stellen und die Grünen haben gleich eine ganze Liste erarbeitet, die man aus ihrer Sicht zunächst abarbeiten müsste, bevor man darüber nachdenkt, den Bürgern die Räder zu subventionieren. Fraktionsvorsitzende Claudia Köhler sprach von zusätzlichen Leih-Lastenrädern, die die Gemeinde zur Verfügung stellen könnte, von mehr Car-Sharing-Angeboten, geräumten Radwege im Winter, mehr Sicherheit durch eindeutige Markierungen der Radwegfurten, überdachte sowie sichere und geräumige Abstellanlagen. Franz Felzmann von der CSU sieht das ähnlich. Gemeinden, die aufgrund ihrer Fahrradfreundlichkeit preisgekrönt seien, hätten vor allem eine tolle Infrastruktur. In Unterhaching herrsche hingegen ein Chaos abgestellter Räder an den Bahnhöfen. Er verwies auf Offenburg, wo es ein "Rad-Haus" mit dauerhaft mietbaren und diebstahlsicheren Boxen gebe.

All solche Dinge hatte die Verwaltung zwar auch im Sinn, wollte sie aber nach und nach angehen und erst einmal die Fahrräder bezuschussen. "Wenn wir Veränderung wollen, müssen wir irgendwann mal anfangen", verteidigte Lauszat die ursprünglichen Pläne und bezeichneten die Förderung als "Baustein", eines Gesamtkonzepts. Aber lediglich die SPD-Fraktion war von der Priorität des Radl-Zuschusses überzeugt. "Der Fahrradmarkt boomt. Die Leute kaufen Räder, das müssen wir nicht fördern", findet Felzmann, der zum einen Betrug fürchtet bei privat verkauften, gebrauchten Rädern, und zudem nicht einsieht, dass die Gemeinde mit Steuergeldern E-Mountainbikes zahlen soll, mit denen die Leute dann aufs Karwendelhaus fahren. Auch Hans Potschacher von den Grünen ist überzeugt davon, dass die Unterhachinger Fahrräder haben, "sie fahren nur nicht damit, wenn es kalt ist und Schnee auf den Satteln liegt ". Das Gremium folgte schließlich dem Vorschlag von Peter Hupfauer (FDP), zunächst ein Konzept für die Infrastruktur zu erstellen, für eine Förderung des Radkaufs aber weder einen Termin in Aussicht zu stellen noch ein Budget vorzusehen. Bauamtsleiter Lauszat nahm die Anregungen aus dem Gremium auf, gab aber auch zu: "Wir haben mit Widerstand gerechnet, aber nicht mit so viel."