25. Februar 2019, 22:04 Uhr Unterhaching Wird schon reichen

Obwohl das Ausmaß der Schäden am Kindergarten Regenbogen immer noch nicht klar ist, deckelt der Gemeinderat die Kosten der Sanierung auf 150 000 Euro

Von Iris Hilberth, Unterhaching

Sanierung oder Neubau? Vor eine solche Entscheidung wird ein Gemeinderat häufig gestellt, vor allem wenn die Gebäude in die Jahre gekommen sind. Der Unterhachinger Kindergarten Regenbogen ist zwar Baujahr 2006, doch ist er aktuell wegen eines Wasserschadens geschlossen. Ob man die damals in Holzständerbauweise provisorisch errichtete Betreuungseinrichtung am besten gleich wegreißt oder aufwendig saniert, darüber waren die Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung geteilter Meinung. Eine große Mehrheit entschloss sich jedoch dafür, das Gebäude wieder herzurichten. Während allerdings bei der Vorberatung im Bauausschuss noch von Kosten in Höhe 500 000 Euro die Rede war, deckelte das Gremium die Ausgaben jetzt auf 150 000 Euro.

Genau ist allerdings immer noch nicht klar, was alles gemacht werden muss, damit die Kinder im September an der Walter-Paetzmann-Straße 12 wieder einziehen können. Derzeit ist eine Gruppe im Pfarrhaus und eine weitere in der benachbarten Einrichtung am Adejeweg untergebracht. Die Rathausverwaltung spricht von einem "komplexen Schadensbild", nachdem das Wasser über einen längeren Zeitraum unter den Holzboden gelaufen ist. Da derzeit noch die Trocknungsarbeiten laufen und der Rückbau nur in Teilen begonnen hat, konnten der Umfang der Sanierung und somit auch die Kosten noch nicht abgeschätzt werden. Susanne Schweizer aus dem Bauamt hatte im Bauausschuss eine halbe Million Euro als Schätzung genannt, auch in der darauffolgenden Sitzung des Finanzausschusses war von dieser Summe noch die Rede. Nun will es die Gemeinde mit 150 000 Euro versuchen, auch um eine Wiedereröffnung im Herbst zu ermöglichen. Denn ein Neubau wäre nicht nur teurer, sondern würde auch länger dauern. "Wir denken, dass wir damit hinkommen", sagt Rathaussprecher Simon Hötzl. Für die Verwaltung gilt der Kindergarten Regenbogen als ein wichtiger Bestandteil der Unterhachinger Betreuungsinfrastruktur.

Die Grünen Claudia Köhler und Evi Karbaumer kritisierten hingegen, dass es bislang noch keine Messungen der Schadstoffbelastung gebe und kein Untersuchungsergebnis zum Schimmelbefall vorliege. "Nichts machen ohne Gutachten!", forderten sie und plädierten dafür, das Gebäude abzureißen und einen Neubau zu ermöglichen. Sollte die Unterbringung der Kinder nicht verlängert werden können, schlagen sie Container oder eine Traglufthalle vor. Köhler und Karbaumer verwiesen darauf, dass der Kindergarten immer nur als Provisorium gedacht war und es daher unstrittig sei, dass er innerhalb der kommenden fünf Jahre neu gebaut werden sollte. Mit der Sanierung hofft die Gemeinde nun aber die Einrichtung weitere 15 Jahr nutzen zu können. Das wollen die beiden Grünen nicht, blieben mit ihrer Meinung in dem Gremium aber alleine.