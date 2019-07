24. Juli 2019, 21:26 Uhr Unterhaching Wieder aufgewärmt

Masseninfektion in Kindergärten landet vor Gericht

Von Francesco Collini, Unterhaching

Die mutmaßliche Lebensmittelvergiftung in zwei Unterhachinger Kindergärten vor einem Jahr hat ein juristisches Nachspiel. Die Cateringfirma aus dem südöstlichen Landkreis, die in der Folge von der Belieferung der Tagesstätten ausgeschlossen wurde, versucht vor Gericht, ihre dadurch entstandenen Verluste zumindest teilweise ersetzt zu bekommen. Das Unternehmen beansprucht einen Schadenersatz im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Intoxikation hatte voriges Jahr die ganze Gemeinde in Aufruhr versetzt. An einem Montag Anfang April bekamen 54 Kinder und zwei Erzieherinnen heftigen Durchfall und mussten sich übergeben. Als Auslöser gerieten schnell die Tortellini in Verdacht, die Kinder und Personal mittags gegessen hatten. Dem Caterer wurde daraufhin sofort von den Betreibern der Einrichtungen, der Gemeinde und der evangelischen Kirche, gekündigt. Bei den Ermittlungen stellte sich später heraus, dass die Teigwaren bei der Verarbeitung noch etwa fünf Monate haltbar waren. Was genau die Massenerkrankung ausgelöst hatte, konnten Gesundheits- und Landratsamt nicht feststellen.

Für den Caterer, der vier Kitas in Unterhaching belieferte, war der Vorfall ein schwerer Schlag. Während er mit der Gemeinde inzwischen einen Vergleich geschlossen wat, ist der Streit mit der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Unterhaching am Mittwoch vor dem Landgericht München gelandet. Die Kirchengemeinde ist Trägerin eines Kindergartens in Unterhaching, der im April 2018 nicht betroffen war. Die Bestellung wurde trotzdem ausgesetzt. Dem Unternehmen entging dadurch nach eigener Darstellung eine mündlich vereinbarte Mindestabnahme von 48 Mahlzeiten am Tag. Die Kirchengemeinde bestreitet diese Zahl. Zur Klärung wird eine Zeugenanhörung nötig sein. Die Vergleichsverhandlungen sind mittlerweile gescheitert, wie die Anwälte der beiden Parteien bestätigen.

Trotz des laufenden Verfahrens will der Inhaber der Cateringfirma nichts mehr über den Vorfall hören: "Das war in keinster Weise meine Schuld", sagt er am Telefon. Dies hätten auch die Ermittlungen des Landratsamtes bestätigt. Er selbst könne sich nicht erklären, woran das Problem lag. Sicher sei jedoch: "Bei uns ist nichts schief gelaufen." Dem Unternehmen sei es nach den Vorkommnissen "nicht gut" gegangen, denn die Aufträge bei den Kindergärten gingen verloren. Nun wolle man "einfach in Ruhe weiterarbeiten". Während mit der Gemeinde eine Einigung gefunden wurde, habe "die Art und Weise" der Auseinandersetzung mit der kirchlichen Einrichtung nicht gestimmt.

Sowohl die Staatsanwaltschaft München I als auch die Fachleute vom Gesundheitsamt des Landratsamtes kamen bei den Ermittlungen zu keinem positiven Ergebnis. Wie ein Sprecher der Gemeinde Unterhaching bestätigt, hat das Landratsamt im Oktober 2018 mitgeteilt, dass alle analytischen Möglichkeiten ausgeschöpft worden seien.