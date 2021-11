In Unterhaching kann man gut erhaltene Dinge wieder am Wertstoffhof abgeben. Sie werden dort aber nicht mehr abgegeben, sondern gespendet.

Von Iris Hilberth, Unterhaching

Wohin nur mit gut erhaltene Dingen, die zu schade zum Wegwerfen sind? Bis vor etwa einem Jahr gab es im Wertstoffhof der Gemeinde Unterhaching an der Biberger Straße die Trödelecke. Geschirr, Gläser, Besteck, Porzellan, Keramik, Deko und Vasen, Spielzeug, Blumentöpfe und Kleinstmöbel wurden so vor der Tonne bewahrt. Flohmarktware eben, von Leuten, die kein Geld dafür haben wollten oder schlichtweg keine Lust hatten, die Ware feilzubieten. Im Prinzip ein ressourcenschonendes Angebot. Allerdings kramten nicht nur Unterhachinger hier nach Brauchbarem, sondern auch sehr viele Händler. Die hätten die Trödelecke regelrecht überrannt und den Arbeitsablauf am Wertstoffhof gestört, begründete die Gemeinde die Schließung. Jetzt öffnet die Trödelecke wieder mit einem neuen Konzept und einem neuen Namen: Schatzkammerl.

Es ging in Unterhaching nicht ohne eine Möglichkeit, ausrangierte, aber gut erhaltene Gegenstände mit gutem Gewissen loszuwerden. Ein Blick in die Wertstoffsammelstellen, die auf die gesamte Gemeinde verteilt sind, genügte, um diese Gewissheit zu bekommen. Denn neben Glas, Altpapier und Plastikmüll, der dort gesammelt wird, stellten die Leute vermehrt auch ihren alten Krempel in die kleinen Häuschen und glaubten wohl: Irgendjemand wird den Kram schon mitnehmen. Mal war es ein Stapel alter Teller, dann eine Sammlung Brettspiele, hin und wieder ein Teppich, ein Lampenschirm oder ein Paket Regalböden. Das gehört alles natürlich nicht in die Wertstoffsammelstellen, kann jetzt aber im Schatzkammerl abgegeben werden.

Mitgenommen werden kann hier aber nichts mehr, auch weil in Corona-Zeiten die Abstände dabei nicht eingehalten werden können. Die Gegenstände werden stattdessen an soziale Einrichtungen gespendet, aktuell an die Klawotte. Angenommen werden nur gut erhaltene Dinge, keine beschädigten oder abgenutzten Gegenstände. Auch Bücher, Kleider oder Stoffe haben im Schatzkammerl nichts verloren. Elektrogeräte sind aus Versicherungsschutzgründen ebenfalls nicht erwünscht. Die Gemeinde hofft, dass das neue Konzept genauso gut angenommen wird wie die einstige Trödelecke. Die Sachen können aber natürlich auch direkt an soziale Einrichtungen gespendet werden.