Für das musikalische Ensemble der Berliner Shakespeare Company ist die Komödie "Was ihr wollt" von William Shakespeare ein Bravourstück. Am Freitag, 11. Oktober, können Theaterliebhaber im Unterhachinger Kubiz über die Vorgänge auf der Insel Illyrien schmunzeln, wo Viola sich als Mann verkleidet, um dem Herzog Orsino zu dienen, der sie aber alsbald als Liebesboten zu seiner Angebeteten, der schönen Gräfin Olivia, sendet. In dieser Verwechslungskomödie führe Shakespeare, so der Veranstalter, das Kernthema seiner Komödien fort: Die Sehnsüchte, Schmerzen und Nöte menschlicher Beziehungen. Die Inszenierung nutze diese zeitlos moderne Ausgangssituation und halte uns augenzwinkernd den Spiegel vor. "Ein Happy End erscheint möglich, aber nicht zwingend - doch die Liebe ist stärker", schreibt der Veranstalter. Beginn der Komödie mit Musik ist um 20 Uhr, der Eintritt beträgt 23 Euro, ermäßigt 20 Euro. Weitere Informationen unter www.shakespeare-company.de; Trailer unter https://vimeo.com/141982713.