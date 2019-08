6. August 2019, 22:09 Uhr Unterhaching Wanderung am Bach

Die alljährliche Wanderung des Bundes Naturschutz am Hachinger Bach mit Gertraud Schubert findet am Montag, 12. August, statt. Los geht's um 17 Uhr an der Brücke der Ottobrunner Straße in Unterhaching. Der Weg führt bachabwärts bis zur Versickerung in Berg am Laim. Wenn möglich besichtigen die Teilnehmer unterwegs die Kirchen in Unterbiberg und Perlach, darunter die älteste protestantische Kirche Münchens. Sie suchen auch die Stelle auf, an der die Überreste einer römischen Mühle gefunden wurden. Am Ende erfahren die Wanderer, wohin der Bach tatsächlich entschwindet. Die Strecke ist etwa acht Kilometer lang, die Wanderzeit wird auf drei Stunden geschätzt, da viele kurze Pausen geplant sind, in der man sich über die Eigenheiten und die Geschichte des Hachinger Bachs unterhalten wird. Am Ziel gibt's eine Stärkung im Biergarten. Die Rückfahrt tritt jeder in eigener Regie an. Die Teilnahme kostet nichts, über eine Spende freut sich die Ortsgruppe. Bei Regen entfällt die Tour.