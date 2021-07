In der Reihe "Opern auf Bayrisch" hat der Autor Paul Schallweg den Inhalt großer Opern in originelle Mundartverse gegossen, die sich auf der Bühne großer Beliebtheit erfreuen. Am Freitag, 30. Juli, ist das Ensemble, zu dem Gerd Anthoff, Conny Glogger und Michael Lerchenberg gehören, im Unterhachinger Kubiz zu Gast mit dem "Ring in einem Aufwasch" - frei nach Richard Wagner. Beginn ist um 20 Uhr. Bei schönem Wetter findet die Vorstellung im Kubiz-Innenhof statt.