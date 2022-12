Von Irmengard Gnau, Unterhaching

Wenn Claudia Zäch über das Kochen und Backen spricht, ist ihre Leidenschaft deutlich zu spüren. Sie kocht schon ihr Leben lang, "als Kind schon mit meiner Mama", sagt sie. Eigentlich hat Zäch Einzelhandelskauffrau gelernt, aber das Kochen hat sie immer begleitet. Zeitweise betrieb sie einen Partyservice, heute kocht sie an der Montessorischule in Rohrdorf mit Schülerinnen und Schülern. Und sie gibt seit 30 Jahren Kurse an Volkshochschulen zwischen Unterhaching und Kufstein. "Das Herstellen von Essen ist Passion", sagt Zäch. "Ich habe großen Respekt vor Lebensmitteln und liebe den Prozess, wie sich einzelne Zutaten in Genuss verwandeln." Das Arbeiten mit den Händen und das gemeinsame Arbeiten in der Küche - "das löst mich ab vom Alltag und ist einfach ein schönes Erlebnis", sagt die Brannenburgerin.

Jetzt in der Vorweihnachtszeit sind Zächs Backkurse besonders gefragt. Ob sie in der Schulküche im Unterhachinger Sportpark, in Höhenkirchen-Siegertsbrunn oder in Ottobrunn an die Backbleche bittet, die Plätze für die Plätzchen sind rasch vergeben. In den vergangenen Jahren hat sich Zäch ein besonderes Herangehen überlegt: "Blitzplätzchen" heißen so, weil sie blitzschnell von der Hand gehen. "Beim Platzerl backen gibt es oft besondere, alte Rezepte, die sehr fein sind, aber auch sehr viel Arbeit erfordern. Beim Essen der Platzerl sehen die Leute das dann häufig gar nicht und schmausen die Arbeit von mehreren Stunden in ein paar Sekunden weg."

Daher stellte sich Zäch die Frage: Wie lässt sich beim Platzerlbacken Zeit sparen? Ihre Antwort: "Ich lege das Augenmerk auf den Teig, aber schneide ihn danach nur herunter anstatt ihn aufwendig auszustechen oder zu formen." Das Ergebnis schmeckt ebenso gut wie die kleinen Kunstwerke. "Wir sparen an der Handarbeit, aber nicht am Geschmack", sagt Zäch. Vier verschiedene Kurse im "Blitzplätzchen backen" hat Claudia Zäch im Programm, mehr als 21 verschiedene Sorten werden gebacken.

In ihrer privaten Backstube daheim schöpft Zäch aus dem Vollen: An die 100 Plätzchenrezepte dürften in den Büchern und Notizen auf ihrem Küchenregal schlummern, schätzt sie. Etwa 35 davon hat sie "im petto", allerdings beschränkt sie sich in der Adventszeit: "Für mich selbst backe ich vielleicht so fünf, sechs Sorten pro Jahr." Ihr persönlicher Favorit dabei ist Heidesand, den sie auch mal mit Zitrone oder Rosmarin verfeinert. "Ich liebe den Geschmack." Sie ermutigt Bäckerinnen und Bäcker, Plätzchen einfach auch einmal unter dem Jahr zu machen, wie es etwa in den USA üblich ist. Bei der großen Auswahl...

In der Serie "Meine Zahl" stellt die SZ bis Weihnachten jeden Tag Menschen vor, in deren Leben eine Zahl eine besondere Bedeutung hat - von 1 bis 24 wie bei einem Adventskalender.