Die Unterhachinger Grünen laden zur öffentlichen Ortsversammlung per Videokonferenz. Am Mittwoch, 20. Mai, um 19.30 Uhr können sich Mitglieder und Interessierte einschalten in ein Online-Meeting der Partei. Auf der Tagesordnung stehen nicht nur Berichte aus der konstituierenden Gemeinderatssitzung und der allerersten Kreistagssitzung mit zwei Grünen-Vertreterinnen aus Unterhaching, sondern es gibt auch die Gelegenheit, die neue Zweite Bürgermeisterin Johanna Zapf kennenzulernen. Für einen Zugang zur Konferenz kann man sich per Mail an claudia.koehler@gruene-unterhaching.de anmelden. Weitere Informationen unter www.gruene-unterhaching.de oder (089) 6113316.