30. Mai 2019, 22:08 Uhr Unterhaching Verräterischer Fingerabdruck

Erneut ist es ein Fingerabdruck, der der Polizei geholfen hat, einen Tatverdächtigen zu finden. Im Oktober 2018 war in insgesamt sechs Gartenhäusern in einer Gartenanlage in Unterhaching eingebrochen worden. Im April 2019 hatte die Polizei einen ersten Fahndungserfolg. Ein 32-Jähriger aus dem Landkreis München wurde als Tatverdächtiger ermittelt. Nun gibt es einen zweiten Verdächtigen. Die Polizei hatte einen 19-Jährigen aus dem Landkreis wegen einer anderen Straftat erkennungsdienstlich behandelt. Dessen Fingerabdrücke wurden nun mit den vorhandenen Fingerspuren am Tatort abgeglichen und erwiesen sich als Treffer. Der junge Mann wurde wegen der Taten angezeigt und nach der polizeilichen Sachbearbeitung wieder entlassen. Wie die Polizei erläutert, würden im Rahmen der kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung im Bereich des Polizeipräsidiums München standardisiert eine Spurensicherung durchgeführt, um Täterspuren an Ort und Stelle zu sichern. Dies ermögliche eine europaweite Aufklärung von Straftaten.