Bei der Suche nach einer 39-jährigen Unterhachingerin, die seit 5. November vermisst wird, ermittelt die Polizei weiter in alle Richtungen. Sowohl ein freiwilliges Verschwinden als auch ein Gewaltverbrechen werden nicht ausgeschlossen. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch bestätigte, war neben der Spurensicherung auch ein Spürhund in der Wohnung der Frau und ihres Ehemanns. Der Mann hatte seine Frau am Montag vergangener Woche als vermisst gemeldet, nachdem sie am Samstagnachmittag zuletzt beim Einkaufen gesehen worden war. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium München unter der Telefonnummer 089/291 00 entgegen.