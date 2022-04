Nachdem er wiederholt auf der A 995 die eigene Fahrspur verlassen hatte und in Schlangenlinien fuhr, ist ein 63-jähriger Autofahrer aus Pähl am Montag von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Laut Polizeibericht machte sich der Fahrer eines Kleintransporters um 10.20 Uhr durch seine auffällige Fahrweise bemerkbar, worauf er an der Anschlussstelle Unterhaching-Nord von der Autobahn geleitet und einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Dabei stellte sich nach Darstellung der Beamten heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss diverser Medikamente stand. Diese seien zwar korrekt eingenommen worden, könnten aber dennoch die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen. Die Polizisten untersagtem dem Mann die Weiterfahrt und er wurde in das Institut für Rechtsmedizin in München gebracht, um dort eine Blutentnahme vorzunehmen. Sein Führerschein wurde bis zu einer richterlichen Entscheidung beschlagnahmt, ein entsprechendes Strafverfahren ist eingeleitet.