Die Alzheimer Gesellschaft im Landkreis München veranstaltet ihre Jahreshauptversammlung am Freitag, 18. September, von 19 Uhr an im Rathaus Unterhaching. Unter anderem wird ein neuer Vorstand gewählt. Außerdem wird der Chefarzt am Isar-Amper-Klinikum, Jens Benninghoff, einen Vortrag unter der Überschrift "Update Demenz" halten. Die Alzheimer Gesellschaft im Landkreis München ist für 29 Gemeinden zuständig, führt Beratungen, Hausbesuche, Schulungen und Veranstaltungen durch und ist Initiatorin von Betreuungsgruppen und Demenz-Wohngruppen. Sie hat ihren Sitz in Unterhaching. Wer sich genauer informieren möchte, findet Details im Internet unter www.aglm.de oder telefonisch unter 089/66 05 92 22.